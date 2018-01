Ss 318 “di Valfabbrica”, lavori tra svincoli di Casacastalda e Gubbio | Cosa cambia

Anas annuncia opere di risanamento del piano viabile, modifiche al transito fino al 10 febbraio

Da lunedì 8 gennaio saranno eseguiti lavori di risanamento del piano viabile sulla strada statale 318 “di Valfabbrica” tra gli svincoli di Casacastalda e Gubbio/Ospedale. Per consentire lo svolgimento degli interventi sarà temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione Ancona, con transito consentito a doppio senso di marcia in carreggiata opposta fino al completamento dei lavori, previsto entro il 10 febbraio.

Inoltre, per la sola giornata di martedì 9 gennaio, dalle ore 7 alle 19 sarà temporaneamente chiusa la rampa di uscita in direzione Gubbio/Ospedale (innesto SS219) per i veicoli sulla carreggiata in direzione Perugia.

