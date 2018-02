Spunta nuova rotatoria in zona Meltina ma un camion rimane “incastrato”

Appena qualche giorno di “vita” e già causa di problemi. La rotatoria spuntata da qualche giorno all’incrocio tra via Collodi e via Torreggiani, in zona Meltina a Città di Castello, ha già scatenato le polemiche dei cittadini prima ancora di essere completata.

Proprio oggi, infatti, un camion è rimasto bloccato all’interno della stessa, imbottigliando di conseguenza anche il traffico. Non avendo il necessario spazio di manovra per girare, il mezzo pesante è stato poi costretto a fare retromarcia mentre le altre auto, per passare, hanno dovuto imboccare via Collodi in senso contrario.

Scatenati, ovviamente, i social dove molti, sotto il video del camion “incastrato” postato su Facebook hanno urlato allo spreco di risorse pubbliche, all’inutilità della rotatoria (in quella che era una vera e propria curva) e alle sue dimensioni troppo ridotte. Forse solo un piccolo errore di calcolo? Lo scopriremo col passare delle ore, magari ad opera finita.

