Spoleto, violento scontro alla Posterna | Foto

Violento incidente nel primo pomeriggio di oggi all’ingresso del parcheggio multipiano della Posterna, in via Interna delle Mura. Il sinistro, tra una berlina bianca ed una Bmw scura, è avvenuto intorno alle 14,30. L’auto bianca, che proveniva da viale Martiri della Resistenza, stava entrando nel parcheggio, quando è sopraggiunta la Bmw da via Interna delle Mura che non si sarebbe fermata allo stop. L’impatto è stato molto violento, con le due auto che hanno subito seri danni.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118, anche se i conducenti dei due veicoli non avrebbero riportato gravi conseguenze. La donna alla guida della berlina bianca è stata comunque portata in ospedale per accertamenti. Ad occuparsi dei rilievi dell’incidente è stata la polizia municipale.

