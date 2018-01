Spoleto, per Skyscanner tra le 15 migliori città italiane da visitare in inverno

“Perché non visitare una città in inverno?”. Inizia con questo interrogativo un gustoso articolo del famoso blog di viaggi e informazioni turistiche Skyscanner a firma di Antonella Finucci nel quale si elencano le migliori 15 città italiane per una vacanza invernale. A sorpresa tra le 15 compare anche Spoleto che, uscita dal tunnel vorticoso della crisi post-sisma 2016, ora è tornata a far registrare afflussi di tutto rispetto, come nel corso dei weekends delle ultime festività natalizie.

“Se siete in cerca di idee per un weekend invernale romantico, culturale o con gli amici, in una città, continuate a leggere. Fra montagne innevate, paesini incantati e città tutte da vivere, ecco a voi le 15 città italiane da visitare in inverno.”, aggiunge Skyscanner. “15 meravigliose città italiane da visitare in inverno. Posti bellissimi, pieni di cose da vedere e da fare in ogni stagione… ma soprattutto in inverno!”.

Ecco cosa scrive di Spoleto Skyscanner:

“Immaginate la luce tersa e chiara dell’inverno che bacia la Rocca Albornoziana. O che batte sulla splendida Cattedrale di Santa Maria dell’Assunta. Sì, resterete senza fiato perché Spoleto in questa stagione si veste di colori speciali. Una tappa al bar più famoso della città (quello dove è girato Don Matteo!) e poi dritti ad ammirare il Teatro Romano e il Museo Archeologico Statale, per un tuffo nel passato. E se col freddo lo stimolo della fame è più insistente, un bel piatto di strangozzi alla spoletina soddisferanno ogni vostro desiderio. Ci state già pensando, vero?”

Ancora una volta la Fiction di Don Matteo risulta essere uno dei principali motori di spinta per una visita nella città del Festival. Il grande pubblico e ovviamente molto attratto dalla location della serie dedicata al prete detective e una volta in città ha però tempo di scoprire molte altre sorprese di natura culturale di cui ignorava magari l’esistenza. E’ così che si consolida la reputazione di una città “attrattiva” da un punto di vista turistico. E in tutto questo anche un articolo in un blog molto conosciuto è un valore aggiunto determinante.

Questa la lista completa delle altre città inserite nella classifica di Skyscanner:

Sulmona- Abruzzo

Torino- Piemonte

Madonna di Campiglio-Trentino

Spoleto-Umbria

Ascoli Piceno-Marche

Trento-Trentino

Bologna-Emilia Romagna

Cagliari- Sardegna

Aosta-Valle d’Aosta

Sutri-Lazio

Alba-Piemonte

Pescocostanzo-Abruzzo

Salsomaggiore Terme- Emilia Romagna

Limone sul Garda- Lombardia

Verona- Veneto

Foto: Skyscanner (A. Finucci)

