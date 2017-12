Spoleto, si è spento don Primo Battistoni | Oggi i funerali

Venerdì 29 dicembre 2017 presso l’Istituto Nazareno di Spoleto, a 92 anni, è tornato alla Casa del Padre mons. Primo Battistoni, Canonico della Cattedrale di Spoleto. Nato a Cantalupo di Bevagna il 1° giugno 1925, è stato ordinato presbiterio 10 luglio 1949. Il funerale si terrà oggi, sabato 30 dicembre alle ore 14.30 nel Duomo di Spoleto e sarà presieduto dall’arcivescovo Renato Boccardo.

Don Primo, stimato predicatore e insigne conoscitore del greco e del latino, è stato docente nel Seminario di Spoleto, Canonico Penitenziere della Cattedrale, Vicario giudiziale dell’Archidiocesi, Cappellano del Monastero del Palazzo a Spoleto, referente per molti anni della libreria cattolica. “Di don Primo – afferma l’arcivescovo Renato – mi piace ricordare in particolare il suo lungo servizio quale Canonico penitenziere della nostra Cattedrale dove ha offerto a tanti la possibilità di sperimentare la forza liberatrice del perdono e della misericordia di Dio. Insieme con il presbiterio elevo la preghiera al Signore affinché, per intercessione della Vergine Maria invocata a Spoleto col titolo di Santissima Icone e di S. Ponziano, accolga questo suo fedele servitore nel gaudio e nella pace eterna”.

