Spoleto, scout ripuliscono giardini | ‘Antilopi’ in azione “Ora non sporcate”

“Tutti noi spoletini almeno una volta, siamo passati nei giardini Baden Powell in Piazza Vittoria. Nonostante sia Un luogo di passaggio per gli studenti e persone che si dirigono verso il centro è difficile averne una buona impressione.

Le aiuole, che circondano la fontana Dei delfini, fatta costruire da Papa Leone XII nell’1825, sono pieni di rifiuti, bottigliette, cartacce e mozziconi di sigarette che rovinano quello che potrebbe essere un luogo di ritrovo per giovani e non solo, e uno spazio verde della nostra città”.

Gli scout di Spoleto del reparto “Plutone e Proserpina” hanno preso l’iniziativa di pulire i giardini il 4 marzo scorso non solo per gli spoletini, ma anche per i turisti che visitano la città.

La squadriglia delle antilopi ha deciso di svolgere anche un piccolo esperimento sociale, con una intervista ai passanti e ai commercianti dei dintorni, raccogliendo, ovviamente, sempre la stessa impressione da coloro che si sono prestati a rispondere.

Tutti gli intervistati hanno apprezzato molto l’area senza spazzatura, e hanno mostrato gradimento per l’iniziativa: “Perciò – dicono le ‘antilopi’ – invitiamo tutti voi cittadini di Spoleto a mantenere puliti gli spazi che vi circondano”.

