Spoleto, scontro tra due auto | Strada chiusa tra San Giovanni e San Martino

Scontro tra due auto poco dopo le 21 di stasera tra San Giovanni di Baiano e San Martino in Trignano. Il violento impatto si è verificato in un tratto rettilineo nei pressi dell’azienda Italpoltrone. Seriamente danneggiati i veicoli coinvolti, una Lancia Y, che viaggiava da San Giovanni verso San Martino, ed una Fiat 500, che procedeva in direzione opposta. Fortunatamente gli occupanti dei due mezzi non hanno riportato gravi conseguenze.

A chiarire la dinamica del sinistro saranno ora i carabinieri della Compagnia di Spoleto. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia, con quest’ultima in ausilio per la viabilità. La strada provinciale 460 nel tratto tra le due popolose frazioni spoletine, infatti, alle 22 risulta ancora chiusa per consentire i rilievi e la rimozione dei mezzi incidentati, con il traffico deviato per strade alternative.

