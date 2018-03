A Spoleto sabato la “Caccia all’uovo social”

In occasione degli eventi in programma per ‘Le Quattro Stagioni – Primavera a Spoleto’, la Direzione Sviluppo Assessorato alla Cultura del Comune di Spoleto, in collaborazione con Sistema Museo, presenta un’originale Caccia all’Uovo Social. Sabato 31 marzo la città si trasformerà in un unico, grande campo da gioco dove i partecipanti, divisi in squadre, si sfideranno a suon di indovinelli, alla scoperta delle bellezze artistiche e delle tradizioni gastronomiche spoletine.

L’avventura, rivolta a grandi e bambini, comincia alle ore 15.00 alla Rocca Albornoz per snodarsi, fino a Piazza Garibaldi, lungo le vie del centro storico, che saranno animate da giochi di magia, bolle di sapone, musica e tanto altro.

Per partecipare basta avere uno smartphone ed un profilo Instagram. In palio squisite uova di cioccolato artigianali con tante sorprese. I più piccoli saranno coinvolti in una tradizionale Caccia all’Uovo che si terrà sul prato del Chiostro di San Nicolò a partire dalle ore 17.00. Le attività sono completamente gratuite grazie al contributo del Comune di Spoleto. Scopri di più sui profili Facebook, Instagram e Twitter della Spoleto Card #spoletocacciaalluovosocial #spoletocard

Informazioni e iscrizioni: Sistema Museo Tel e fax 0743.46434 spoleto@sistemamuseo.it www.spoletocard.it

