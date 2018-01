Spoleto, i nuovi appuntamenti di Nati per Leggere

Prosegue anche all’interno del programma degli eventi di fine anno “Le quattro stagioni -Natale a Spoleto” il progetto NATI PER LEGGERE, incontri di lettura animata dedicati a bambini (dai 3 ai 10 anni), a genitori, nonni, educatori, che si tengono alla Biblioteca Comunale “G. Carducci” di Palazzo Mauri.

Venerdì 9 febbraio è in programma, per il ciclo ‘Le storie del cantastorie’ con Mirko Revoyera, “AL PASSO, AL TROTTO, AL GALOPPO”. Le favole di tutti i tempi sono affollate di cavalli,cammelli, somarelli. Conosciamo questi protagonisti, il loro coraggio,le loro follie e la loro saggezza. Per non dimenticare che pure da un somaro, c’è sempre da imparare.

In programma inizialmente il 27 gennaio è stato spostato a Sabato 24 febbraio “E LA STORIA COMINCIÒ” con Domenico Madera e Alessia Rosi del Teatroleonde. Tutto inizia quando una volpe decide di mangiare per pranzo, un’oca grassa e succulenta. Ma l’oca è molto furba e riesce a farla franca …

Sabato 10 MARZO invece va in scena “AHAMM!! TI MANGIO” con Domenico Madera e Alessia Rosi del Teatroleonde. Una grassa e golosa pastorella semina paura fra le sue pecore, il terrore aumenta con l’arrivo di un lupo dai lunghi denti aguzzi, ma fortunatamente è un lupo diverso da tutti gli altri, non mangia le pecorelle ma. (Lo spettacolo era previsto il 3 febbraio).

Inoltre sabato 17 febbraio Palazzo Collicola alle ore 15,30 LA CRETA CREA STORIE a cura di SISTEMA MUSEO.

Stampa