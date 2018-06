Spoleto Nuoto protagonista con Gianluca Andolfi al 55° “Sette Colli” di Roma

Si alza venerdì 29 giugno il sipario sulla magnifica piscina dello Stadio del Nuoto di Roma per la 55° edizione del meeting Sette Colli.

Lo Spoleto Nuoto sarà nuovamente partecipe ad uno dei meeting più importanti e prestigiosi del mondo con il pluri-campione italiano junior Gianluca Andolfi.

L’atleta spoletino si è qualificato a ben 5 gare individuali, 50/100 stile libero 50/100 dorso e 50 farfalla, e si rapporterà con i migliori atleti nazionali della specialità, tra cui spiccano Federica Pellegrini, Gregorio Paltrineri, Gabriele Detti, Luca Dotto e stelle mondiali come Adam Peaty, campione olimpico a Rio.

Le gare inizieranno nella mattinata di venerdì dove Andolfi scenderà in vasca per le batterie dei 50 dorso e 50 dei stile libero; proseguiranno sabato, giorno in cui l’atleta gareggerà nelle batterie dei 100 stile libero e 100 dorso e si concluderanno domenica con le batterie dei 50 farfalla.

Grande soddisfazione dei tecnici Santarelli e Luciani e di tutta la società.

Ora non resta che aspettare l’inizio della manifestazione che sarà trasmessa in Diretta TV su Rai Sport.

Stampa