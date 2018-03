Spoleto, Maria Emilia Ciannavei Dama guardiana di pace

La Confederazione Internazionale dei Cavalieri Crociati (CCC) nella persona del gran maestro dei cavalieri di Pace di Malta ha insignito del titolo Dama guardiana di pace della confederazione Cavalieri Crociati l’Architetto Maria Emilia Ciannavei.

Nel decreto magistrale si legge che la nomina è stata registrata per la seguente motivazione: la Neo Dama ha rilevato una sensibilità per la cura e la conservazione delle opere d’arte, per l’insegnamento della storia dell’arte e per la comunicazione della Bellezza come forma di educazione a favore dei giovani. Maria Emilia si è prodigata per la raccolta di viveri e generi diversi per le popolazioni colpite dal terremoto. Collabora per importanti eventi per l’allestimento la mostre e ha scritto testi storico artistici con competenza e sagacia. Il gran Maestro Giorgio Cegna ha scritto inoltre che l’architetto Ciannavei porterà alla confederazione Cavalieri Crociati un apporto mirabile di professionalità, lealtà affidabilità ed onestà e soprattutto una persona leale, affidabile ed onesta.

La Dama Dama guardiana di pace della confederazione Cavalieri Crociati l’Architetto Maria Emilia Ciannavei è stata inoltre insignita del titolo di ricercatrice dell’ordine estinto di San Michele Arcangelo.

La Confederazione Internazionale dei cavalieri promuove iniziative culturali e sociali, destinate a tutelare le fasce deboli della popolazione (bambini, ammalati, anziani e indigenti), in ambito internazionale. La difesa dei diritti dell’uomo e la protezione della personalità umana sono tra gli scopi più alti che la Confederazione intende perseguire, con particolare riguardo ai giovani e alla promozione dei loro talenti. Tutte le attività promosse dall’Associazione sono legate dalla volontà di promuovere progetti di solidarietà e attività culturali, per diffondere la Cultura di Pace. Tra le personalità insignite della carica di Dama e Cavaliere Crociato guardiano di pace si ricordano ricercatori, scienziati, imprenditori, capi di stato, uomini di cultura.

Stampa