Spoleto, lavori lungo la strada tra Collerisana e Montelirossi

La strada comunale che collega la zona di Collerisana con località Montelirossi sarà interessata da alcuni interventi per ripristinare il manto stradale, dissestato dai lavori di scavo eseguiti dall’Enel.

Qualche mese fa il Comune aveva rilasciato all’Enel l’autorizzazione per eseguire uno scavo proprio lungo la strada, per realizzarvi gli allacci alle linee elettriche. Sopralluoghi effettuati dai tecnici del Comune hanno messo in evidenza come lo scavo non sia stato adeguatamente ripristinato anche a causa delle condizioni meteorologiche e come i lavori di manutenzione realizzati dall’impresa per conto di Enel siano risultati carenti.

Per questo nella giornata di ieri la Direzione tecnica del Comune ha comunicato all’Enel la necessità di programmare in tempi brevi il ripristino dello scavo e di concordare i lavori con i tecnici comunali. Dopo gli interventi per il ripristino dello scavo, da effettuare nell’immediato, i lavori di sistemazione del manto stradale dissestato verosimilmente inizieranno nel mese di aprile quando la situazione meteo più favorevole consentiranno di eseguire l’asfaltatura della strada in condizioni ottimali.

