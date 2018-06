Spoleto, il Sindaco De Augustinis riceve le delegazioni di Charleston e Cartagena

Densa mattinata di appuntamenti e di visite internazionali a Palazzo Comunale. Due delegazioni, una da Charleston (USA) l’altra da Cartagena (Colombia), sono state ricevute stamani dal Sindaco di Spoleto Umberto De Augustinis.

La delegazione, in rappresentanza del Festival di Charleston, che ha incontrato il Sindaco De Augustinis, era formata da Alicia Gregory, Presidente dello Spoleto Festival USA, Nigel Redden, General Manager dello Spoleto Festival USA e Mr. Bill Medich, Presidente del Consiglio di Amministrazione dello Spoleto Festival USA. Il Sindaco di Spoleto, dopo uno scambio di doni, si è intrattenuto con gli ospiti parlando del programma artistico dei due Festival e dei rapporti di collaborazione che intercorrono tra le due città e della necessità di mantenere ottimi rapporti di collaborazione. L’incontro si è concluso con la delegazione USA che ha invitato ufficialmente il Sindaco De Augustinis a partecipare alla prossima edizione del Festival USA.

La città del South Carolina è gemellata con Spoleto dal 2008. Nel 1977 il Maestro Gian Carlo Menotti vi fondò lo Spoleto Festival USA, creando una controparte americana al Festival dei Due Mondi di Spoleto. Da allora lo Spoleto Festival Usa è uno degli appuntamenti artistici più importanti degli Stati Uniti.

Il meeting con Charleston è stato preceduto da un incontro che il Sindaco De Augustinis ha avuto con una delegazione di Cartagena, città colombiana che ospita un prestigioso Festival Internacional de Música con cui il Festival di Spoleto ha sottoscritto un protocollo d’intesa nel 2016. Il protocollo firmato promuove la conoscenza delle rispettive manifestazioni nei due paesi, per realizzare iniziative culturali e di spettacolo, per arricchire le proposte artistiche dei Festival e per creare situazioni e dinamiche che siano di beneficio reciproco per le due città. “Sono particolarmente felice – ha detto De Augustinis – della vostra presenza a Spoleto che coincide tra l’altro con i primi giorni del Festival dei Due Mondi. So che mantenente molto alta la qualità della vostra manifestazione in Colombia. La sinergia tra le due istituzioni artistiche è un fatto molto importante. Auspico perciò che la collaborazione tra le nostre città possa continuare per molti anni ancora”.

La delegazione di Cartagena ricevuta dal sindaco De Augustinis era composta da Julia Salvi, presidente della fondazione del Festival, Antonio Miscenà, direttore generale festival, da Marta Ortiz, direttrice del quotidiano “Il colombiano”, da Mayra Askenazi e Luz Marina Askenazi (sponsor del Festival di Cartagena), Irene Roth, Vichen Poochikian, Mateo Vegalara (sostenitori del festival di Cartagena) e Francesca Rossi e Vincenzo Santella della sezione Italiana del Festival.

