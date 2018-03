Spoleto, III^ edizione del ‘Tè delle signore’ a Palazzo Collicola

Giunge alla terza edizione “il Tè delle signore – chiacchiere tra donne che hanno qualcosa da dire”, un’iniziativa della scuola di Teatro Teodelapio che è un omaggio alla cultura del tè – un rituale tornato in auge e di tendenza – e al contempo una celebrazione del piacere del racconto conviviale.

Viene allestita una sala da tè aperta in cui le donne si riuniscono per parlare liberamente di attualità, di politica, di cultura, di questioni sociali, di costume, di problemi locali. Ogni incontro avrà un’ospite d’onore: una donna che illustrerà alle altre ospiti la sua attività particolare, le sue realizzazioni, i suoi progetti a fini di possibili collaborazioni o di semplice conoscenza.

L’edizione del 2018 prevede tre incontri. Il primo si tiene giovedì 15 marzo con la profumiera Mariangela. Giovedì 12 aprile con la psicologa Leda Carciofi e giovedì 10 maggio con Maria Paola Scirpo, naturopata, percussionista e cantante popular. Tutti gli incontri si tengono alle ore 17.30 a palazzo Collicola (ingresso San Domenico).

“Il Tè delle signore” è un modo per dare voce a realtà esistenti, ma forse rimaste sottotraccia, creando una rete di racconti di esperienze al femminile negli ambiti più diversi. L’ingresso non sarà inibito agli uomini, che potranno cogliere l’occasione per un’esplorazione in punta di piedi dell’universo femminile del territorio.

