Spoleto, domani scuole regolarmente aperte

Domani martedì 27 febbraio le scuole di Spoleto di ogni ordine e grado saranno regolarmente aperte.

Dopo le operazioni effettuate nella giornata di oggi per contenere i disagi causati dal ghiaccio e dalla neve, così come previsto dall’ordinanza n° 187, da domani è prevista la ripresa del regolare svolgimento delle lezioni e l’apertura degli asili nido, dei servizi della prima infanzia, nonché dei centri diurni socio-riabilitativi per disabili minori, adulti e per anziani non autosufficienti presenti nel territorio comunale.

