Spoleto, chiuso il sottopasso di Madonna di Baiano

Rimane chiuso, dopo l’allagamento degli ultimi giorni, il sottopasso nella zona di Madonna di Baiano. Nelle ultime ore il sottopassaggio era stato liberato, con l’ausilio delle idrovore e dei volontari di protezione civile. Ora, però, si è riscontrato un guasto all’impianto elettrico di attivazione del semaforo e delle pompe di sollevamento.

Per questo il Comune di Spoleto ha emesso l’ordinanza per il divieto di transito pedonale e veicolare nel sottopasso adiacente alla chiesa parrocchiale e, quindi, la relativa chiusura del sottopasso ferroviario che dalla Strada Regionale 418 conduce in località Madonna di Baiano fino al completo ripristino. L’ASE s.p.a. prevederà quanto necessario per l’installazione della segnaletica mobile.

