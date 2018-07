Spoleto, Chiara Coricelli nuovo ad dell’azienda Pietro Coricelli | I suoi progetti

Imprenditrice di successo e mamma, ma anche volto promozionale dell’azienda, a soli 37 anni Chiara Coricelli è il nuovo amministratore delegato della Pietro Coricelli spa. La storica azienda di Spoleto ha scelto come suo ad Chiara, divenuta negli ultimi tempi anche un volto noto nella tv e sui social network, grazie ad una importante campagna di marketing che ha visto, tra le altre cose, la Pietro Coricelli sposare l’undicesima edizione di “Don Matteo”. Ed ora il nuovo vertice aziendale è pronta ad inserire nell’azienda di Madonna di Lugo significative novità, rivolte al benessere dei lavoratori, neomamme in primis.

Ad annunciare la nomina è la stessa spa, fondata nel 1939 e che oggi rappresenta una delle realtà italiane più distribuite a livello globale dove è presente in 110 paesi nel mondo. Una scelta che conferma la lungimiranza di un’azienda che forte della sua storicità e tradizione, con quasi 80 anni di storia, guarda al futuro con una grande capacità di apertura verso nuove sfide.

Chiara Coricelli, rappresentante della terza generazione e ultima dopo tre figli maschi, prende in mano le redini di famiglia a soli 37 anni. Dopo la laurea alla Sapienza in Comunicazione d’Impresa e un’esperienza lavorativa negli Stati Uniti, in una società di merchandising, Chiara rientra in Italia e inizia nel 2005 il suo percorso nell’azienda di famiglia dove è cresciuta fin da bambina e a cui darà, grazie anche al suo entusiasmo e al suo background, una spinta internazionale che ha portato i prodotti Coricelli sulle tavole di tutto il mondo.

“Guidare l’azienda italiana fondata da mio nonno nel 1939 è una grande responsabilità e motivo di orgoglio, mi dà la possibilità di mantenere vive ogni giorno le mie radici ma allo stesso tempo di guardare avanti e di pensare al futuro della mia famiglia. Voglio continuare a far crescere ciò che mio nonno ha costruito, senza tralasciare l’importanza della tradizione e la passione che ha portato prima mio padre e adesso me e i miei fratelli a gestire una delle aziende olearie più solide e affermate in Italia e in Europa” dichiara Chiara Coricelli.

Giovane mamma e imprenditrice di successo, Chiara Coricelli incarna una generazione di donne multitasking divise tra vita privata e affermazione professionale. Una gestione al femminile quella di Chiara che pensa proprio alle giovani donne che lavorano in azienda per uno dei primi nuovi progetti di welfare da implementare con il suo ruolo di ad con nursery aziendale e flessibilità sul lavoro per rendere conciliante il momento della maternità con la vita lavorativa.

Nata nel 1939 a Spoleto, nel cuore dell’Umbria, Pietro Coricelli è tra le più grandi aziende olearie in Europa e rappresenta uno dei marchi italiani più distribuiti a livello globale. Da quasi 80 anni si impegna a portare sulla tavola tutta la sicurezza e la qualità dell’olio grazie ad una tradizione mai interrotta, fatta di aromi e profumi intensi, ma anche di grande competenza, professionalità e tecnologia. Presente in 110 Paesi nel mondo con uno stabilimento produttivo a Spoleto dove lavorano 75 dipendenti, la sua mission è far conoscere e far apprezzare l’olio d’oliva e i sapori della cucina mediterranea nel mondo.

