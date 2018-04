Spoleto, avviso pubblico per l’erogazione di servizi destinati ai campus estivi 2018

Nel panorama delle iniziative promosse a favore dell’infanzia e dell’adolescenza, il Comune di Spoleto ha pubblicato un avviso pubblico per l’erogazione di servizi destinati ai soggetti privati con sede legale nel comune di Spoleto che organizzano i campus estivi 2018 per bambini e ragazzi di età compresa tra 3 e 14 anni.

Gli interessati al presente Avviso potranno chiedere di accedere, attraverso l’apposito modulo ad uno o più dei seguenti servizi:

a) concessione del Patrocinio; b) concessione di strutture comunali; c) pubblicizzazione dei Campus

Possono partecipare al presente Avviso gli enti del Terzo Settore, così come definiti dall’art. 4 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che:

1. organizzano le attività dei campus estivi senza fini di lucro; 2. programmano attività ludico-aggregative rispondenti agli obiettivi indicati all’art. 1 del presente Avviso; 3. Stipulano apposita polizza assicurativa RCT la cui copia va allegata alla domanda (allegato 1) nel caso in cui il soggetto organizzatore disponga di propria struttura o da esibire prima della firma della concessione nel caso in cui il soggetto organizzatore richieda una struttura pubblica; 4. offrono una settimana gratuita al mese ad un bambino/a previo accordo con il Servizio Sociale della direzione Servizi alla Persona del Comune di Spoleto; 5. dispongono di strutture proprie dotate dell’attestato di agibilità e rispondenti ai requisiti di sicurezza oppure utilizzano strutture comunali nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 2 punto b.

Il presente Avviso e la relativa modulistica sono consultabili e scaricabili sul sito internet www.comunespoleto.gov.it nella sezione Avvisi, nonché reperibili sull’Albo Pretorio on line o presso gli Uffici della Direzione Servizi alla Persona. Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti rivolgersi alla Direzione Servizi alla Persona del Comune di Spoleto, via San Carlo 1, al numero 0743-218.522.

La domanda di partecipazione all’Avviso, redatta secondo lo schema di cui all’allegato 1, potrà essere consegnata: a) a mano negli orari di apertura dell’Ufficio di segreteria della direzione Servizi alla Persona del Comune di Spoleto (lunedì 8,30-13,30, martedì 8,30-13,30, giovedi 15,00-17,00); b) tramite pec al seguente indirizzo: comune.spoleto@postacert.umbria.it; c) tramite servizio postale all’ufficio di Segreteria della Direzione Servizi alla Persona, via San Carlo 1, Spoleto.

La domanda DOVRA’ PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13.00 DI LUNEDI 7 MAGGIO 2018 PENA L’ESCLUSIONE.

