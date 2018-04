Spoleto, al Museo archeologico l’etruscologo Francesco Roncalli parla del carro di Monteleone

Venerdì 13 aprile, al Museo archeologico nazionale di Spoleto-Teatro romano, Francesco Roncalli, dell’Università degli studi “Federico II” di Napoli, parlerà sul carro di Monteleone di Spoleto. Risalente al VI secolo a.C., il carro (lunghezza: 209 cm; altezza: 130.9 cm) fu trovato casualmente nel 1902 da un contadino a Colle del Capitano, frazione di Monteleone di Spoleto.

L’anno successivo, in seguito ad alcuni passaggi, finì al Metropolitan museum of art di New York dove è ancora esposto. Realizzato in legno di noce, è rivestito in bronzo e avorio.

Le scene riprodotte si riferiscono ad episodi della vita di Achille. Si compone di tre pannelli: in quello centrale Teti consegna al figlio Achille uno scudo ed un elmo, in quello di sinistra l’eroe greco è raffigurato mentre combatte contro il re etiope Memnone, in quello di destra il cadavere di Achille è condotto all’Isola dei Beati. Di grandissimo valore, sembra che sia potuto originariamente appartenere a qualche famiglia aristocratica.

Recentemente è stato restaurato e ricomposto da una equipe italiana. L’intervento ha permesso di comprendere che l’artista che lo realizzò, contrariamente a quanto si era ritenuto in un primo momento, conosceva profondamente i testi omerici e mitologici.

Stampa