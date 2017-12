Spoleto, il 1 gennaio concerto per il nuovo anno della Ashley Hall School di Charleston

Lunedì, 1 gennaio 2018 si terra’ presso la Sala Pegasus, alle ore 11,30, un concerto di musica da camera. Il programma, che prevede musiche di Bach, Beethoven, Tchaikovsky, e’ presentato dal dipartimento di musica della Ashley Hall School di Charleston, South Carolina.

Ashley Hall e’ una prestigiosa scuola privata per sole ragazze, l’unica in South Carolina. Fondata nel 1909 si avvale di un magnifico campus proprio al centro della citta’ di Charleston. La scuola, in questi ultimi anni, sotto la guida della sua direttrice, Jill Muti, ha fatto delle arti uno dei fulcri centrali del programma scolastico.

Come parte di questo programma propedeutico sette ragazze e due insegnanti trascorreranno una settimana a Spoleto per conoscere meglio la citta’ e questa parte dell’Italia centrale. Durante la loro permanenza terranno due concerti, uno a Trevi il 29 Dicembre e l’altro a Spoleto il 1 gennaio.

In questi programmi saranno coadiuvate da 4 giovani musicisti locali. I concerti prevederanno inoltre la partecipazione del M. Angelo Rosati all’organo.

Stampa