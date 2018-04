Spettacolo in diretta streaming per la Quintana, coinvolti 250 studenti

Ben 250 studenti, oltre 1000 contatti su Facebook e 97 partecipanti al kahoot on line, il quiz per imparare giocando. Sono questi i numeri di “Una singolare coincidenza: nascita e rinascita della Giostra della Quintana di Foligno”, la diretta streaming su Facebook della prima rappresentazione museatrale da Palazzo Candiotti.

Ieri mattina, infatti, il Progetto Quintana 4D ha raggiunto un altro traguardo e gli spettatori sono diventati attori partecipando al quiz sulla Giostra. Al vincitore un pacchetto famiglia per assistere alla Giostra del 16 giugno, offerto dall’Ente Giostra della Quintana.

La diretta ha permesso agli studenti di tante scuole italiane e a migliaia di utenti di Facebook di sbirciare all’interno del bellissimo Palazzo Brunetti – Candiotti, uno di quei tanti meravigliosi esempi di stratificazione storica italiana che in pochi metri ci fa viaggiare nei secoli dalla porta del decumano romano fino al tardo barocco. L’esperienza di ieri ha offerto anche l’opportunità di osservare un modello di alternanza scuola-lavoro nel campo del patrimonio culturale realmente efficace e produttivo. Il modello è particolarmente utile per i licei classici, ma in realtà il punto qualificante è la convergenza e la collaborazione di tutto il sistema scolastico.

Chi aiuta a sceneggiare le storie per la compagnia museatrale della Quintana 4D, chi impara ad accogliere ed assistere i visitatori, chi a creare esperienze in realtà aumentata, chi disegna costumi d’epoca in digitale, chi cura il marketing, chi effettua i rilievi e ricrea in digitale gli ambienti storici, chi contribuisce allo studio per l’efficientamento energetico dei palazzi storici che fanno da palcoscenico alle rappresentazioni e chi porta i bimbi della scuola d’infanzia a divertirsi e ad imparare al museo-laboratorio di Palazzo Brunetti – Candiotti. Il tutto con il supporto del Comune di Foligno e di organizzazioni come l’Ente Giostra e il Centro Studi Città di Foligno, ma anche di compagnie teatrali amatoriali e dei volontari dei Rioni. Un bell’esempio di partecipazione e circolarità dove tutti donano e ricevono qualcosa grazie al catalizzatore dell’alternanza scuola-lavoro. Il laboratorio stesso è interessante perché mostra un esempio sostenibile di creazione di nuovi posti di lavoro per i giovani grazie al’’invenzione di nuovi profili professionali.

Il successo dell’attività ha portato l’Ente Giostra a investire in una “guida museatrale”. Per chi è incuriosito dalla realtà aumentata e dalla realtà virtuale, Quintana 4D è l’occasione di vedere non demo fini a se stesse di tecnologia per la tecnologia, ma semplici esempi efficaci da utilizzare regolarmente in un contesto operativo.

