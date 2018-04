Sperimentale, al via il 72° Corso di avviamento al debutto per cantanti lirici

Inizia oggi il 72mo Corso di Avviamento al Debutto per i Cantanti Vincitori dei Concorsi “Comunità europea” per giovani cantanti lirici organizzato dal Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto “A. Belli” a cui parteciperanno i vincitori dei Concorsi di canto 2017 e 2018 e i cantanti ritenuti idonei in apposite audizioni.

Sono undici gli allievi giunti a Spoleto per seguire i corsi del Teatro Lirico: Zdislava Bockovà – soprano, Miryam Marcone – soprano, Emanuela Sgarlata – soprano, Noemi Umani – soprano, Susanna Wolff – soprano, Daniela Nineva – mezzosoprano, Emanuel Bussaglia – tenore, Alessandro Fiocchetti – tenore, Ciavarelli Paolo – baritono, Ferruccio Finetti – baritono, Giordano Farina – basso; seguiranno varie materie tra cui perfezionamento vocale – con i celebri cantanti Edda Moser, Claudio Desderi e Amelia Felle – e preparazione e studio degli spartiti con il M° Enza Ferrari e il M° Raffaele Cortesi. Il M° Carlo Palleschi, Direttore d’Orchestra, seguirà i cantanti “allenandoli” anche al gesto direttoriale, mentre il M° Pierfrancesco Borrelli terrà lezioni sul repertorio settecentesco.

Sono previsti inoltre corsi di recitazione con Giorgio Bongiovanni, Lisa Nava, Andrea Stanisci e Claudia Sorace. Gli allievi affronteranno il repertorio moderno e contemporaneo con il Maestro Marco Angius. Previste inoltre lezioni di Igiene Vocale tenute dal Dott. Graziano Brozzi, foniatra specializzato nella voce cantata coadiuvato quest’anno anche da uno videostrobolaringoscopio. Maestri preparatori saranno Andrea Barbato e Mariachiara Grilli.

Nell’ambito del Corso sono previsti concerti, audizioni per produzioni esterne o in collaborazione con altri enti e infine la messinscena degli spettacoli della Stagione Lirica Sperimentale. Il Corso si articolerà a partire da oggi, 18 aprile, fino alla fine del mese di settembre 2018.

Stampa