Spello, dopo i lavori riconsegnati ai cittadini i giardini pubblici di Vallegloria

Terminati i lavori di riqualificazione dei giardini pubblici di Vallegloria: durante le festività di Pasqua è stato riconsegnato ai cittadini uno dei luoghi più vissuti e amati dell’acropoli di Spello, punto di riferimento di bambini e famiglie per trascorrere qualche ora in compagnia e area di sosta strategica per i turisti nel percorso di visita delle principali bellezze storico-artistiche della parte alta di Spello.

L’intervento di ammodernamento, che rientra nell’ambito del Piano integrato di recupero del centro storico, ha previsto anche particolari accorgimenti per l’abbattimento delle barriere architettoniche, rendendo così l’area più accogliente e funzionale.

In particolare, sono state sistemate le aree verdi, realizzati nuovi percorsi e installati nuovi giochi, impianti di illuminazione e arredi con tavoli e panchine da cui si può comodamente ammirare l’incantevole panorama del Monte Subasio.

