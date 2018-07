Sottosegretario Borgonzoni in Umbria “Presi impegni che manterrò”

Isola Maggiore, Deruta e scavi di Collemancio: si è concluso con successo il tour umbro del sottosegretario ai Beni Culturali senatrice Lucia Borgonzoni accompagnata, in questa visita, dal segretario Lega onorevole Virginio Caparvi e dal senatore e collega Luca Briziarelli.

“Dopo aver incontrato i sindaci Patrizia Cerimonia, Michele Toniaccini e Fabrizio Gareggia torno a Roma – ha esordito il sottosegretario in quota alla Lega – con delle promesse fatte a questo territorio, certa di riuscire a realizzarle, perché non prometto mai se non conosco già l’esito positivo del mio impegno”.

Da parte di Lucia Borgonzoni, idee chiare e concrete che rilanceranno il comparto economico e turistico dell’Umbria. “Da parte del Governo – assicura il sottosegretario – massimo impegno per valorizzare la cultura in Umbra e per rilanciare questa meravigliosa regione ricca di peculiarità fino ad oggi non valorizzate. Nel mio viaggio ho avuto modo di visitare Isola Maggiore, una meraviglia della natura dove risultano esserci solo 13 residenti effettivi ed un castello stupendo in attesa di un acquirente. Ma l’isola non è solo paesaggi mozzafiato, l’isola è anche il museo del Merletto ospitato nel cinquecentesco palazzo delle Opere Pie che raccoglie i manufatti realizzati dalle donne locali, dal 1904 fino alla fine del XX secolo. L’impegno che ho preso con l’amministrazione comunale è quello di far inserire i merletti del Trasimeno all’interno del patrimonio dell’Unesco, perché meritano e perché credo che le nostre tradizioni debbano essere valorizzate e tutelate”.

La senatrice Borgonzoni ha poi proseguito per Deruta dove ha visitato la Mostra “Back to Deruta” e incontrato, assieme all’amministrazione comunale, una delegazione di artigiani messi in ginocchio dalla normativa M.O.C.A. Nell’occasione il Sotto-segretario ha ribadito la “possibilità di ottenere una proroga relativa alla problematica Moca per permettere alle piccole realtà artigianali di mettersi in regola con le nuove normative e, parallelamente lavorare per un riconoscimento particolare di ‘lavorazione artistica’ che come settore deve rimanere fuori dalle direttive che riguardano le grandi realtà industriali”.

Il tour della sottosegretario si è poi concluso nella suggestiva cornice degli scavi di Collemancio a Cannara un “sito unico nel suo genere dove sarebbe auspicale una sinergia tra le istituzioni a tutti i livelli, compresa l’Università e dove presto potrebbero arrivare dei fondi necessari a far continuare gli scavi”.

