Sospensione mutui nelle zone del sisma, arriva proroga fino al 2020 e 2021

“È stato approvato in commissione speciale, un mio emendamento al nuovo decreto terremoto, che consentirà la proroga della sospensione dei mutui fino al 2020 e al 2021.” Cosi una nota del Se. Stefano Lucidi del M5S che riporta alla ribalta il tema molto sentito dellasospensione dei mutui dei cittadino coinvolti nel sisma e residenti nella zona rossa.

“In particolare la prima proroga– prosegue Lucidi- incide sul termine per la ripresa del pagamento dei mutui e finanziamenti da parte delle attività economiche e produttive e dei soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta. Quella invece al 31 dicembre 2021 è la proroga della sospensione del pagamento per le attività economiche e produttive e, per i soggetti privati, per i mutui relativi alla prima casa di abitazione inagibile o distrutta, localizzate nella cosiddetta ‘zona rossa’.

Queste proroghe erano molto attese dai cittadini sopratutto a fronte di una ricostruzione che non è mai partita effettivamente e che vede cittadini, imprese e intere territori fermi ancora a quel maledetto 2016 che ha visto la devastazione del centro Italia.

