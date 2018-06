SorOptimist, presentazione conviviale del progetto Cultura&Coltura

Un incontro conviviale per confrontarsi e presentare l’ultimo dei tanti progetti di sostegno e sviluppo promossi dal SorOptimist Club Valle Umbra. La cena si è svolta mercoledì 20 giugno nella bella cornice di Villa Roncalli a Foligno.

Il progetto

Si chiama Rete C&C, Cultura & Coltura, il progetto del Soroptimist International d’Italia per promuovere i prodotti e le eccellenze del territorio nazionale, che trova la sua declinazione anche in Umbria grazie al Club presieduto da Sonia Bidovec.

Nello specifico il progetto C&C, “La cultura delle donne per una coltura ecosostenibile”, collega circa 40 club Soroptimist che condividono gli obiettivi dell’avanzamento delle piccole imprenditrici nel settore agroalimentare, l’educazione alimentare e l’uguaglianza, lo sviluppo, invitando a riflessioni ed azioni contro lo spreco alimentare e il cibo che non c’è.

Le imprenditrici della Valnerina

Alla conviviale erano presenti anche le rappresentanti delle aziende già sostenute dal progetto Soroptimist di aiuto alle aziende interessate dagli eventi sismici del 2016 con il “Fondo Calamita”: Pasta Leopardi di Giuliana Leopardi e Cioccolateria Vetusta Nursia di Arianna Verucci. Alle due imprenditrici sono stati consegnati i bollini della rete C&C che potranno essere apposti sui prodotti alimentari ed entreranno a far parte della promozione della rete. I prodotti selezionali e schedati saranno inoltre arricchiti dalle ricette della Chef Maria Luisa Scolastra.

Tra le imprenditrici sostenute dal Soroptimist Club Valle Umbra (in questo caso in collaborazione con il Club Roma 3) si annovera anche Benedetta Coccia dell’Horo di Norcia.

Powered by Embed Google Maps Powered by flickr embed.

Le nuove socie

Al termine della cena, in cui sono stati serviti piatti cucinati con alcuni dei prodotti offerti dalle tre aziende della Valenerina, sono state presentate quattro nuove socie del piccolo ma attivo club umbro. Ognuna è stata presentata sotto al labaro del Club, con l’introduzione di una sorella.

Ad entrare nel Club sono state: Silvia Stancati, Elisabetta Cottoni, Maria Laura Pietrangeli e Paola Marchionni. Tutte e quattro si contraddistinguono per curriculum e impegno sociale.

Il prossimo appuntamento

La conviviale è stato anche un momento di scambio di idee, opinioni e progetti sui temi C&C in previsione della giornata del 1° luglio prossimo a Norcia, una due giorni organizzata sempre in collaborazione con il Club Roma3 per festeggiare il 18esimo incontro C&C, che accoglierà in Valnerina molti altri Club italiani.

Stampa