“Sistina Experience” presentata a Expo Casa

Ieri, martedì 6 marzo, ad Expo Casa è stato presentato un importantissimo progetto realizzato da una grande equipe di specialisti: “Sisitna Experience”. Tantissimi visitatori hanno partecipato all’appuntamento di Piazza Tecla e sono rimasti affascinati dal lavoro fatto dalla squadra umbra.

L’équipe interdisciplinare “made in Umbria” (Archimede Arte srl di Perugia, Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università di Perugia, Tecla srl di Gubbio), coordinata da Aldo Pascucci e Paolo Belardi, ha messo a punto il concept di una replica multimediale itinerante (ovvero smontabile e rimontabile liberamente in ogni parte del mondo, da New York a Pechino, da Mosca a Rio de Janeiro) della Cappella Sistina. Un concept che, così come si evince dallo slogan “Sistina Experience”, consiste in un’idea apparentemente ardita, ma in realtà assolutamente in linea con le tendenze espositive più avanzate, che consentirebbe la possibilità di vivere in modo multisensoriale e multifunzionale uno dei luoghi artistici più celebri a livello planetario.

Expo Casa continua così ad offrire esperienze sempre più emozionati e interessanti ai suoi visitatori, unendo alle tante novità del settore casa un incredibile calendario di incontri culturali. Il programma di Piazza Tecla prosegue giovedì 8alle ore 16.00 con Villaggio Eni. Un piacevole soggiorno nel futuro, a cura dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Perugia. All’appuntamento parteciperanno, tra gli altri, Alessandra Ferrari e il regista Davide Maffei.

Al centro Umbriafiere di Bastia Umbra Epta Confcommercio Umbria continua a presentare il meglio del campo di edilizia, arredamento, ristrutturazione e energie rinnovabili, e a creare sempre più spazi e momenti di incontro e relazione per il suo pubblico e per i tanti professionisti presenti.

Per scoprire tutte le novità e programmare la propria visita ancor prima di essere ad Umbriafiere è possibile scaricare la nuovissima app di Expo Casa. Basta andare su www.ubi-co.com e scaricarla per scoprire il programma, usare la mappa interattiva e cominciare subito a vivere l’esposizione.

Stampa