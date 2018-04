Sigillo, la carta d’identità elettronica è realtà

E’ il primo Comune della fascia appenninica ad abbandonare il formato cartaceo

L’Ufficio anagrafe del Comune di Sigillo, dal 1 aprile, si è accreditato per il rilascio della nuova carta d’identità elettronica, emessa dal Ministero dell’Interno. L’importante novità era stata preannunciata dal sindaco Riccardo Coletti, nella lettera inviata ai cittadini per gli auguri dello scorso Natale e, ora, Sigillo è il primo Comune della fascia appenninica che abbandona il formato cartaceo.

Un piccolo cambiamento che ha riscosso subito successo tra i cittadini. Nei primi giorni di aprile, infatti, l’ufficio è stato affollato da tante persone, desiderose di ottenere questa nuova tipologia di documento. Gli uffici comunali si sono dimostrati all’altezza del nuovo compito riuscendo a soddisfare celermente e senza alcuna difficoltà procedurale le richieste.

“E’ un ulteriore orgoglio amministrare un Comune che sa adeguarsi ai nuovi sistemi informatici con tanta rapidità e competenza – ha detto Coletti – Rinnovo i complimenti a tutta la struttura operativa comunale che, ancora una volta, ha saputo esprimere un profondo spirito di servizio al cittadino cimentandosi nelle procedure di avvio di questo nuovo servizio“.

La giunta comunale, in relazione ai costi di emissione del nuovo documento, ha deciso di non applicare alcuna maggiorazione a beneficio delle casse comunali. Il cittadino, pertanto, sosterrà unicamente le spese vive previste dalla circolare ministeriale di riferimento. A breve, nel sito del Comune verrà messa a disposizione dei cittadini anche l’agenda digitale per prenotare il giorno in cui espletare le formalità allo sportello comunale per il rilascio della carta d’identità elettronica.

