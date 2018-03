Si ribalta col trattore, ferito 77enne

Un incidente agricolo si è verificato questa mattina a Terni, in zona Fontana della Mandorla, coinvolgendo un anziano intento a dei lavori all’interno di un terreno di sua proprietà. L’uomo, un 77enne, era su un trattore quando il mezzo si è ribaltato. Fortunatamente è rimasto ferito in modo non grave.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed il personale del 118. L’anziano è stato quindi trasportato in ambulanza in ospedale.

(foto di repertorio)

