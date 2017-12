Si chiude un anno intenso e ricco di soddisfazione per il 2010 GRAVITY TEAM

Si chiude un anno intenso di impegni agonistici e soprattutto ricco di soddisfazioni per i brillanti risultati conseguiti. Gli atleti del 2010 GRAVITY TEAM si sono contraddistinti nei più partecipati circuiti delle discipline Enduro e Downhill

Lorenzo “Maverix” Pasquarelli e Danilo “Dmatto” Mattoni si aggiudicano la Coppa Umbria Enduro 2017; salgono a podio anche Nizzi Marco e Andrea Liberati (entrambi chiudono al secondo posto delle rispettive categorie) seguiti da Roberto Liberati e Augusto Bonacci.

Nel campionato downhill Gravity Race, l’esordiente Manuel Piacenti sbaraglia il campo in categoria Allievi, mentre Emiliano “Pisolo” Crasti e Andrea Liberati concludono un avvincente campionato rispettivamente terzo e quarto di categoria M4.

Il Circuito Gravitalia, la massima espressione del downhill Italiano vede Francesco “Frenkie” Petrucci chiudere la stagione classificandosi 3′ assoluto. Emanuele “Stronky” Grimani conquista la 6′ posizione di categoria. Buona anche la prestazione dell’esordiente Luca Cardone.

Il 2010 GRAVITY TEAM si piazza al 10′ posto nella classifica di squadra in questa vetrina del movimento downhill italiano cui hanno partecipato oltre 70 team.

La coppia Petrucci / Grimani si è distinta anche nel Campionato Italiano svoltosi a Bormio. Petrucci – campione Italiano in carica – manca per un soffio il bis e chiude una gara al cardiopalma con il 2′ miglior tempo assoluto (1′ di categoria); Grimani ottiene un brillante 4′ posto di categoria. Importanti piazzamenti anche per Kristian Settimi e Luca Cardone.

Le soddisfazioni più grandi, quelle che rimarranno dentro per sempre, sono quelle che hanno visto il nostro top rider Francesco “Frenkie” Petrucci varcare i confini nazionali e confrontarsi a livello europeo e mondiale con i big della disciplina downhill. Supportato per queste impegnative trasferte dal team Gravitalia Squadra Corse, Francesco chiude questi importanti appuntamenti superando le prove di qualificazione della Coppa del Mondo svoltasi in Val di Sole, lungo la Black Snake, la pista downhill sicuramente più famosa e temuta da tutti i downhiller (è come una bellissima ragazza dal carattere scorbutico, piena di radici scivolose – le serpi nere – black snake). La gara trasmessa in streaming tv, ha permesso a tutti di seguire la run di Francesco che per 20 minuti è rimasto nella top ten di classifica. Chiude poi a metà classifica generale ottenendo il secondo miglior tempo tra tutti gli atleti Italiani.

Nel 2010 (da qui il nome del team) quattro ragazzi e una ragazza hanno dato vita al “VENTIDICECI” (il nostro nickname) e oggi, con grande soddisfazione e orgoglio, siamo a condividere con tutti queste grandi emozioni, raccolte nel photolibro “2010 GRAVITY TEAM HOT SHOOT 2017” e riportate nei nostri tradizionali calendari.

Il consiglio Direttivo ringrazia tutti gli atleti, gli associati e i supporter augurando un sereno anno nuovo

