“Shopping sotto le stelle”, con l’inizio dell’estate tornano i “giovedì sera” tifernati

“In coincidenza con l’inizio dell’estate tornano le aperture notturne dei negozi del centro storico, un piacevole appuntamento settimanale con le serate nel cuore della città, che grazie al protagonismo dei commercianti, accompagnerà i tifernati nei prossimi mesi, offrendo una occasione molto apprezzata di incontrarsi e fare acquisti”. L’assessore al Commercio Riccardo Carletti annuncia così che domani sera, giovedì 21 giugno, parte la 14^ edizione di “Shopping sotto le Stelle”, iniziativa promossa dal Consorzio Pro-Centro e dalle associazioni di categoria in collaborazione con il Comune.

Ogni giovedì, per tutta l’estate, fino alla seconda metà di settembre, gli esercizi commerciali del centro storico prolungheranno l’abituale orario di apertura fino a tarda sera per offrire un’opportunità in più di frequentare i luoghi principali della città e approfittare delle offerte sugli articoli in vendita. “Le aperture serali dei negozi si sono rivelate in questi anni una scelta azzeccata per attrarre tifernati e turisti nel centro storico e rappresentano un valore aggiunto per gli eventi del cartellone di ‘Estate in Città’, che presenteremo a fine giugno”, afferma Carletti nel sottolineare “la proficua collaborazione con i commercianti anche sul versante della programmazione delle iniziative estive”.

