Settimana del Rosadigitale, studenti progettano la stazione a misura di bambini

E’ giunta al termine la Settimana del Rosadigitale, importante manifestazione nazionale nata per porre l’attenzione sul tema del digital divide di genere, coinvolgendo uomini e donne con l’obiettivo di costruire modelli di innovazione inclusivi. Anche l’Umbria, per la terza volta, ha partecipato alla manifestazione con una serie di eventi che si sono conclusi giovedì al Laboratorio LaboNet a La Paciana di Foligno.

Protagonisti, una strana “coppia”: le bambine della VD della Scuola Primaria Santa Caterina di Foligno, guidate dalla maestra Ivana Poldi, e gli studenti del III G del corso di Meccanica/Energia dell’Istituto Tecnico Tecnologico “Leonardo da Vinci” con i docenti referenti, Dino Antoniucci e Federico Natalizi.

L’incontro ha costituito uno dei momenti più significativi legati al Progetto “Women in motion” proposto da Ferrovie dello Stato e dall’Associazione Bet she can al quale hanno aderito le due scuole del folignate. Intento dell’iniziativa, promuovere un’idea di cultura che superi gli stereotipi legati alle professionalità tecniche o scientifiche. L’ITT, scuola maschile per eccellenza, da anni si fa portavoce di progetti sulla cultura di genere e questo – ha sostenuto la coordinatrice e vicepreside Fabiana Cruciani – “si inserisce in un impegno della scuola per valorizzare tutte le forme di incontro e di confronto tra maschile e femminile: un modo per promuovere una cultura di genere fin dai banchi di scuola in cui scienza e tecnologia siano realmente presenti per la costruzione di un futuro paritario”.

Articolato in diversi incontri, ha portato alla realizzazione di un plastico di una stazione ferroviaria a misura di Bambini – ideato proprio dai ragazzi dell’ITT e dalle bambine della Scuola Primaria Santa Caterina – le cui prime componenti sono state realizzate giovedì nel laboratorio LaboNet con l’utilizzo di stampanti 3D. Una grande scommessa per le due dirigenti, Rita Gentili, della Scuola Primaria Santa Caterina e Rosa Smacchi, dell’ITT “Leonardo da Vinci” che hanno unito le forze per un progetto ambizioso e che vede due ordini di scuola così differenti lavorare con passione e con risultati che solo qualche mese fa sembravano impensabili. Il plastico realizzato, anche grazie al prezioso aiuto dei tutor delle FS, sarà presentato a maggio alla presenza di rappresentanti di Ferrovie dello Stato e di Bet she can in un momento di condivisione aperto alla cittadinanza.

