Servizio idrico SII, a Montefranco proseguono gli interventi di potenziamento della rete

Un nuovo intervento a Montefranco, dopo quello ben riuscito di pochi giorni fa, è in programma per domani 29 marzo, sempre in località Fontechiaruccia dove il Servizio idrico eseguirà lavori di sostituzione di un tratto di tubatura.

L’intervento sarà anche finalizzato all’eliminazione di una perdita occulta individuata recentemente. “Pur non rientrando nell’area del progetto ricerca perdita su Terni – spiega il direttore generale Paolo Rueca – abbiamo deciso di attuare ugualmente le modalità operative per l’eliminazione della dispersione sotterranea in modo da risolvere il problema e garantire maggiore efficienza e risparmi”.

Il cantiere sarà aperto dalle 8 e 30 alle 14 ed interesserà la zona di Fontechiaruccia e aree limitrofe dove si potrebbero verificare cali di pressione o carenze temporanee di acqua. Come sempre il Sii ha già effettuato in maniera estensiva gli avvisi sia ai cittadini interessati che alle attività economiche che utilizzano acqua, sottolineando che alla rimessa in esercizio del sistema potrebbero verificarsi temporanei e localizzati fenomeni di acqua torbida che rientrano tuttavia nella normalità di questo tipo di interventi. A tale proposito, anche in questo caso, sono stati potenziati i servizi di assistenza telefonica ed operativa.

