‘Serve un parcheggio per i dipendenti dell’ospedale’

‘A che punto si trova il progetto della UslUmbria2 per risolvere il problema relativo al parcheggio riservato ai dipendenti dell’ospedale San Giovanni Battista di Foligno’? Ora la questione finisce direttamente in Consiglio comunale attraverso una specifica interrogazione al sindaco Mismetti, presentata dai consiglieri del Partito Democratico, Luca Bellagamba e Roberto Di Arcangelo.

“Il sindaco e l’assessore di competenza devono informare il Consiglio comunale sullo stato attuale del confronto tra l’amministrazione comunale e la UslUmbria2 – sostengono i due consiglieri piddini – più esattamente ci sono da chiarire i tempi e i modi per la realizzazione del progetto, considerando che ora è ancora più necessario di prima”.

L’opera, pur non essendo di stretta competenza del Comune di Foligno viene comunque ritenuta necessaria per rispondere alle esigenze del personale, ecco perchè con l’interrogazione si torna a sollevare il prolema. Bellagamba e Di Arcangelo non lasciano ma raddoppiano, invitando le istituzioni a dotare il parcheggio di un apposito sistema di videosorveglianza per evitare il ripetersi di atti vandalici e furti. Della questione, fanno sapere i due consiglieri di maggioranza, si dovrebbe occupare anche la II Commissione Consiliare.

Stampa