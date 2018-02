Serie B, un cinico Perugia fa il colpaccio a Frosinone (3-1)

Una vera e propria battaglia quella andata di scena oggi pomeriggio allo “Stirpe” tra Frosinone e Perugia, nella 27^ giornata di serie B. A vincerla 3-1 è stato un ottimo Grifo, implacabile e cinico nello sfruttare tutte le occasioni capitate.

Inizio partita ai mille all’ora per i padroni di casa, subito pericolosi prima al 7′, con un destro a giro di Maiello che esce di un niente, e poi all’8′, con un tocco ravvicinato di Soddimo che colpisce il palo. Il numero 10 frusinate, però, al 10′ non sbaglia e sigla l’1-0 con un tiro deviato da un difensore. Leali evita anche il 2-0 arrivando in tuffo su una bella girata di Ciano.

Il Perugia esce fuori solo al 15′ e, alla prima occasione, pareggia: Bandinelli beffa la difesa scoperta del Frosinone imbeccando Cerri che, solo davanti a Vigorito, firma l’1-1. Al 18′ Grifoni ancora pericolosi con Pajac, il cui tiro è parato in tuffo dal numero 1 ciociaro. Al 20′ si rinnova il duello Ciano-Leali: il numero 28 ciociaro ci prova prima su punizione e poi con un colpo di testa ma il portiere del Perugia vola letteralmente su entrambe le conclusioni salvando il risultato. Alla mezz’ora uno scatenato Soddimo lascia partire un missile a giro dal vertice, Leali sfiora e la palla colpisce ancora il palo. Al 40′ Soddimo macchia la sua grande prestazione con una pedata volontaria a Colombatto, l’arbitro Ghersini decide per il rosso diretto.

La ripresa si apre subito con un’occasionissima per il Perugia: sponda di testa di Mustacchio e girata al volo dal limite di Cerri su cui Vigorito si supera. Il Frosinone, in 10, si stanca con il passare dei minuti e sfrutta le ripartenze ma i biancorossi non ne approfittano fino al 75′, quando Mustacchio, dopo un bel triangolo con Cerri firma di destro il gol del sorpasso, 2-1, con Vigorito che devia soltanto. I padroni di casa tentano il forcing finale per tentare di arrivare al pareggio: all’87’, però, protagonista è ancora l’ex Leali, prima bravo in uscita e poi super su Dionisi in due tempi. Il Frosinone non segna e al 93′ Colombatto trova il varco giusto per Buonaiuto che fa tris.

Per i ciociari si tratta della prima sconfitta casalinga della stagione. Il Perugia, invece, si gode altri tre punti d’oro, 6 in due partite contro altrettante “big”in lizza per la promozione diretta (lo scorso sabato la vittoria al “Curi” contro il Palermo per 1-0).

Tabellino

Frosinone: Vigorito, Brighenti, Ariaudo, Krajnc, M. Ciofani (76′ Kone), Chibsah, Maiello, Beghetto (65′ Terranova al 94′), Soddimo (40′), Ciano (79′ Dionisi), D. Ciofani. All. Longo.

Perugia: Leali, Volta, Del Prete, Magnani, Mustacchio (90′ Nura), Gustafson, Colombatto, Bandinelli (76′ Buonaiuto), Pajac, Cerri, Di Carmine. All. Breda

Reti: 10′ Soddimo (F), 15′ Cerri (P), 75′ Mustacchio (P), 93′ Buonaiuto (P)

Arbitro: Davide Ghersini

Stampa