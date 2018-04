Serie B, Perugia e Venezia non si fanno male, al “Curi” è 1-1

Ritrova punti ma non la vittoria il Perugia in questa 35^ giornata di serie B. Dopo la sconfitta di Avellino, la squadra di Breda impatta in casa con il Venezia, apparso più in palla per buona parte della gara ma calato alla distanza, lì dove il Grifo ha saputo colpire e cogliere un buon pareggio.

Match molto vivace fin dai primi minuti con un potente sinistro di Diamanti al 5′ che chiama subito Audero ad una grande parata. Tre minuti dopo l’arbitro annulla un gol a Domizzi per un precedente tocco di mano di Marsura. Tra il 17′ e il 20′ i lagunari spingono con Stulac che crea ben tre occasioni: solo la prima, però, è dentro lo specchio ma viene bloccata da Leali. Il Perugia batte un altro colpo alla mezz’ora: cross di Germoni dalla sinistra con Di Carmine che anticipa di punta Andelkovic, la palla termina alta di poco. Nel finale di tempo, su cross di Frey, è Marsura ad anticipare Del Prete, con la conclusione che sfiora il palo.

Nella ripresa il Venezia continua a premere e, al 57′, trova il gol del vantaggio: calcio d’angolo da Stulac e incornata di Modolo lasciato tutto solo dalla difesa. Il primo vero squillo del Perugia arriva al 66′ con il cross di Colombatto verso Cerri che svetta su Domizzi, conclusione centrale e bloccata da Audero. Un minuto dopo ci prova ancora Cerri con un sinistro a giro dal vertice, stavolta il portiere dei lagunari vola per evitare il pareggio. L’assedio finale dei Grifoni viene premiato con il gol del pareggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo, a ricevere la sfera dopo una deviazione e insaccare l’1-1 è Buonaiuto.

Tabellino

Perugia: Leali, Del Prete, Dellafiore, Volta, Zanon (60′ Mustacchio), Gustafson, Colombatto, Germoni (63′ Terrani), Diamanti (72′ Buonaiuto), Cerri, Di Carmine. All. Breda

Venezia: Audero, Frey, Andelkovic (83′ Bruscagin), Domizzi, Modolo, Garofalo (77′ Del Grosso), Falzerano, Stulac, Suciu (73′ Pinato), Marsura, Litteri. All. Inzaghi

Reti: 57′ Modolo (V), 85′ Buonaiuto (P)

Arbitro: Daniele Martinelli

Stampa