Serie B, Perugia schianta lo Spezia (3-0) e centra la quinta vittoria consecutiva

Grazie ad un super Cerri (12 gol in campionato) e ad una ritrovata solidità difensiva (due gol subiti nelle ultime 5 gare), il Perugia batte lo Spezia nella 31^ giornata di serie B, infilando così anche la quinta vittoria consecutiva.

Dopo la prima mezz’ora di sbadigli il Grifo aumenta il ritmo e al 31′ Bandinelli lascia partire un siluro da fuori area che colpisce il palo. Passano appena 5′ e il Perugia va in vantaggio: cross dalla sinistra di Pajac toccato di tacco di Di Carmine, la sfera arriva a Cerri che controlla e sigla l’1-0. Al 41′, arriva il raddoppio tra le polemiche: sugli sviluppi di un calcio d’angolo Bandinelli tira ancora da fuori con la palla che sbatte addosso al difensore De Col (rimasto a terra dolorante dopo uno scontro in area) e finisce proprio sui piedi di Cerri, che di destro fulmina ancora Di Gennaro. Reiterate le proteste degli ospiti contro i biancorossi per aver continuato a giocare nonostante il giocatore spezzino infortunato.

Nella ripresa la pressione offensiva dei liguri è costante ma spesso sterile. Al 72′ è comunque il Perugia a rendersi più pericoloso: Gustafson serve Di Carmine in area che, defilato, salta il portiere, un difensore e spara in porta colpendo però la traversa. All’89’, poi, Bianco cala il tris, complice la papera di Di Gennaro. Con questa vittoria il Grifo scavalca il Parma (sconfitto dall’Entella) e aggancia il Venezia (sconfitto ad Empoli) al sesto posto.

Tabellino



Perugia: Leali, Volta, Del Prete, Magnani (83′ Dellafiore), Mustacchio, Gustafson, Bianco, Bandinelli (74′ Buonaiuto), Pajac, Di Carmine, Cerri (66′ Diamanti) All. Breda

Spezia: Di Gennaro, De Col, Terzi, Capelli, Lopez, Pessina (51′ Augello), Bolzoni, Mora, Mastinu (49′ p.t. Granoche), Forte (59′ Gilardino), Marilungo. All. Gallo

Reti: 36′ e 41′ Cerri (P), 89′ Bianco (P)

Arbitro: Luigi Nasca

Stampa