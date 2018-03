Serie B, il Perugia non si ferma più | Cerri e Diamanti stendono il Foggia 2-0

Il Perugia non si ferma più e, anche nella 30^ giornata del campionato di serie B, porta a casa un’altra vittoria, la quarta consecutiva, ai danni di un Foggia mai domo e sempre pericoloso ma troppo sprecone.

Dopo un primo tempo privo di emozioni ma in sostanziale equilibrio, la ripresa si apre sicuramente ad un ritmo molto più sostenuto e un Foggia più aggressivo: al 52′ Agnelli lascia partire il sinistro da fuori, Leali devia in angolo. Un minuto dopo pugliesi ancora pericolosi con un colpo di testa ravvicinato di Loiacono che il portiere dei Grifoni toglie letteralmente dalla porta.

Nel momento di maggior spinta degli ospiti, però, va in vantaggio il Perugia al 59′: contropiede di Di Carmine bravissimo a proteggere palla, aspettare e poi servire l’accorrente Cerri che appoggia in rete con la deviazione decisiva di Zambelli. Per l’attaccante biancorosso si tratta del 10° gol in campionato. Il Foggia non ci sta e continua a pressare alla ricerca del pareggio ma il Perugia, al 73′, conquista un calcio di rigore per un tocco di mano in area di Tonucci. Sul dischetto va Diamanti che sigla il suo primo gol in biancorosso e appare visibilmente commosso per l’amico ed ex compagno di nazionale Astori. I rossoneri hanno l’occasione di accorciare le distanze all’83’ ma Scaglia, tutto solo e all’altezza del calcio di rigore, si divora la rete del 2-1 spedendo il pallone alle stelle.

Il Grifo, sicuramente più cinico e concreto degli avversari, e con un Leali in più, consolida la sua posizione in piena zona playoff.

Tabellino

Perugia: Leali, Volta, Dellafiore, Magnani, Mustacchio, Gustafson, Bianco (69′ Colombatto), Bandinelli (75′ Buonaiuto), Pajac, Cerri (61′ Diamanti), Di Carmine. All. Breda.

Foggia: Guarna, Tonucci (79′ Floriano), Camporese, Loiacono, Zambelli (66′ Duhamel), Gerbo, Agnelli, Deli, Kragl, Mazzeo, Nicastro (66′ Scaglia). All. Stroppa

Reti: 59′ Cerri (P), 73′ Diamanti su rig. (P)

Arbitro: Luigi Pillitteri

