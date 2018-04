Serie B, Perugia corsaro al “Cabassi” | Di Carmine e Gustafson stendono il Carpi 2-1

Dopo le ultime due uscite sottotono (un pareggio e una sconfitta) il Perugia torna ad una più che convincente vittoria, espugnando il “Cabassi” di Carpi nel turno infrasettimanale della 36^ giornata di serie B.

Il vantaggio dei grifoni arriva al 15′ con Di Carmine, che controlla in area un tiro sporco di Buonaiuto, salta un difensore e insacca di destro l’1-0. Per l’attacante biancorosso è il 18° gol in campionato. Al 37′ padroni di casa pericolosi con Jelenic, che colpisce il palo da calcio piazzato.

Nella ripresa il Carpi rientra più aggressivo: al 55′ grande azione solitaria di Melchiorri, che semina Del Prete e Bianco e calcia dal vertice colpendo l’esterno della rete. Ma il Perugia è più cinico e raddoppia al 59′ con una grande ripartenza di Buonaiuto: il numero 11 vede e serve in area il liberissimo Gustafson, che colpisce in corsa di piatto e la mette a giro sull’angolino. Al 68′, su calcio di punizione, palla deliziosa di Buonaiuto per Di Carmine, che in girata sfiora il palo alla destra di Colombi. Il Carpi prova a riaprire i conti all’87’ con l’ottimo cross di Garritano sul quale Concas salta altissimo, insaccando di testa l’1-2.

Dopo 5′ lunghissimi minuti di recupero, e le proteste dei padroni di casa per un rigore non concesso, il Perugia porta a casa altri preziosi punti per restare ancorato alla zona playoff e avvicinarsi al terzo posto. Domenica 22 aprile, al Curi, andrà di scena il derby con la Ternana.

Tabellino

Carpi: Colombi, Pachonik, Capela (65′ Brosco), Poli, Calapai (56′ Concas), Jelenic, Mbaye, Verna, Pasciuti, Sabbione (71′ Garritano), Melchiorri. All. Calabro

Perugia: Leali, Volta, Del Prete (66′ Dellafiore), Belmonte, Mustacchio, Gustafson, Bianco (62′ Colombatto), Terrani, Buonaiuto (83′ Kouan), Cerri, Di Carmine. All. Breda.

Reti: 15′ Di Carmine (P), 59′ Gustafson (P), 87′ Concas (C)

Arbitro: Antonio Di Martino

