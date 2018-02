Serie B, guizzo di Di Carmine al 92′ | Perugia-Palermo 1-0

Dopo il neoacquisto di Diamanti, il Perugia si fa un altro regalo nella 26^ giornata di serie B battendo il Palermo, squadra attualmente in corsa per la promozione diretta. A dare i tre punti ai grifoni è il solito Di Carmine, allo scadere di un match sostanzialmente brutto con pochissime azioni da gol.

Nella prima frazione di gioco la formazione rosanero ha molte difficoltà a costruire e praticamente non si rende mai pericolosa. Il Grifo ne approfitta, in ripartenza, e ci prova prima al 23′, con una girata in area di Mustacchio deviata in angolo da Struna, poi al 27′ con Kouan, il cui destro finisce alto di un niente. Neanche nella ripresa entrambi i reparti offensivi non brillano e per vedere la prima azione pericolosa bisogna attendere il 79′ con il colpo di testa di Di Carmine e la deviazione di Pomini sulla traversa. Al 92′, dopo l’assedio palermitano, arriva la fiammata biancorossa: su un lancio di Cerri dalla trequarti Di Carmine anticipa Pomini in uscita e sigla il gol vittoria. Tre punti fondamentali per la corsa playoff dei Grifoni.

Tabellino

Perugia: Leali, Del Prete, Volta, Magnani, Mustacchio (66′ Buonaiuto), Gustafson, Bianco (61′ Colombatto), Kouan (77′ Nura), Pajac, Cerri, Di Carmine. All. Breda

Palermo: Pomini, Szyminski, Struna, Rajkovic (72′ Bellusci), Rispoli, Murawski, Jajalo, Chochev, Aleesami, Trajkovski (84′ Balogh), La Gumina (61′ Nestorovski). All. Tedino

Reti: 92′ Di Carmine (P)

Arbitro: Chiffi di Padova

