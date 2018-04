Serie B, Castaldo show al “Partenio” | Perugia affonda dopo 9 risultati utili

Dopo 9 risultati utili consecutivi il Perugia si arrende all’Avellino. Al “Partenio”, nel posticipo della 34^ giornata di serie B, la squadra di Breda non è quella vista nelle ultime uscite e i padroni di casa, trascinati da un Castaldo in forma strepitosa, ottengono con più convinzione una vittoria che mancava da ben 6 giornate.

I padroni di casa partono subito forte e, al 6′, colpiscono una traversa con il colpo di testa di Castaldo. L’attaccante campano, però, nell’occasione successiva, non sbaglia: Falasco pennella il cross per il numero 10 che svetta di testa sopra Del Prete e la mette all’angolino. Al 43′ lo scatenato Castaldo, perso da Volta, chiama al miracolo Leali; sulla ribattuta si avventa poi D’Angelo ma il portiere del Perugia e Del Prete murano la conclusione. L’azione più pericolosa dei Grifoni arriva da una punizione al 46′, con una bella sponda di testa di Cerri sulla quale Mustacchio non arriva per un soffio davanti alla porta.

Nella ripresa il copione è sempre lo stesso: Castaldo fa sfaceli e al 57′ sfrutta una brutto rinvio corto della difesa biancorossa. Il suo destro, deviato da Bianco, finisce alle spalle di Leali per il 2-0. Al 68′ un timido tentativo del Perugia con Cerri, che spara alto di testa il cross di Diamanti. Ma è solo un sussulto in un monologo dei campani che, all’80’ e all’86’, vanno pure vicini al tris prima con la conclusione di Migliorini parata in tuffo da Leali e poi con il tiro fuori di Molina da buona posizione.

Il Perugia perde un’ottima occasione per accorciare le distanze dalla zona promozione diretta che, comunque, nonostante la sconfitta di stasera, rimane solo a -5.

Tabellino

Avellino: Lezzerini, Pecorini, Ngawa, Migliorini, Falasco, Molina (93′ Vajushi), De Risio, Di Tacchio (62′ Marchizza), D’Angelo (55′ Laverone), Castaldo, Asencio. All. Foscarini

Perugia: Leali, Volta, Del Prete, Magnani, Mustacchio (64′ Buonaiuto), Gustafson, Bianco, Kouan (50′ Diamanti), Germoni (69′ Terrani), Cerri, Di Carmine. All. Breda

Reti: 26′ e 57′ Castaldo (A)

Arbitro: Marco Piccinini

