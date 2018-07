“Sense of Wonder” al Caio Melisso | Popolizio incanta, Lucy Hawking tramanda il padre

FULGENZIO: Ma non credete che la verità – se verità è – si farà strada anche senza di noi? – GALILEO: No, no, no! La verità riesce ad imporsi solo nella misura in cui noi la imponiamo; la vittoria della ragione non può essere che la vittoria di coloro che ragionano. Tu parli dei contadini dell’Agro come se fossero il muschio che alligna sulle loro capanne! A chi mai può passare per la mente che ciò che a loro interessa, non vada d’accordo con la somma degli angoli di un triangolo? Certo che, se non si agitano, se non imparano a pensare, poco può aiutarli anche il più efficace sistema d’irrigazione. Per tutti i diavoli, vedo bene che sono ricchi di divina pazienza; ma la loro divina furia, dov’è? [Vita di Galileo, Bertold Brecht – Scena VIII]