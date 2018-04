Scuole dell’infanzia a Terni, approvate le graduatorie

La Direzione Servizi Educativi e Scolastici del Comune di Terni comunica che sono state approvate le graduatorie per la frequenza nelle Scuole dell’Infanzia Comunali per l’anno scolastico 2018/2019 (la determinazione del dirigente è la 1014 del 05.04.2018). Le graduatorie sono consultabili nelle sedi delle Scuole dell’Infanzia e all’Ufficio Segreteria Personale S.E.C.

In particolare ecco dove le graduatorie potranno essere consultate:

Scuola dell’Infanzia Aula Verde – Via XX Settembre n. 55 – dal lunedì al venerdì dalle ore 7.45 alle ore 15;

Scuola dell’Infanzia Rataplan – Via Narni n. 182 – dal lunedì al venerdì dalle ore 7.45 alle ore 15.30;

Scuola dell’Infanzia Valnerina Gisa Giani – Via G. Verdi n. 1 – dal lunedì al venerdì dalle ore 7.45 alle ore 15;

Ufficio Segreteria Personale S.E.C. – Corso C. Tacito n. 146 (palazzina ex Foresteria – piano primo) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 – martedì e giovedì anche dalle ore 15.30 alle 17.

Per ulteriori informazioni contattare i numeri 0744/549.921 – 0744/549.908.

