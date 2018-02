Scuola musicale Foligno, tornano “I Venerdì della Biagini”

Riprende da venerdì 9 febbraio il ciclo di incontri musicali “I Venerdì della Biagini” alla sala dei concerti della scuola comunale di musica “Biagini” di Foligno, in via Saffi 33.

Il 9 febbraio si esibirà Giosuè Scarponi, il quale, seppur giovanissimo, è già considerato tra i migliori percussionisti italiani.

Il 16 febbraio sarà la volta del trio “Metamorfosi Musicali” che vanta diversi concerti tenuti in tutta Italia riscuotendo con un programma musiche di estrazione popolare rielaborate in chiave “ colta”.

Il 2 marzo è la volta di una delle pianiste più interessanti del panorama musicale umbro, Federica Marchionni, vincitrice di importanti concorsi.

Il 30 marzo il duo di arpe, Fogagnolo-Recchia, costituito ed attivo dal 2007, che si pone come obiettivo il far conoscere uno strumento un po’ “inconsueto”, rispetto alla programmazione comunemente nota e seguita dal pubblico delle sale da concerto.

Il 6 aprile sarà protagonista il Cast Jazz Quartett, gruppo di spicco del panorama jazzistico italiano. I componenti di questo gruppo vantano partecipazioni in festival di livello internazionale come Umbria Jazz e collaborazioni prestigiose con artisti come Milva.

La chiusura del ciclo di incontri è prevista il 4 maggio. E’ affidata ad un duo di chiara fama, che ha tenuto tournée in tutto il mondo: il duo Testa-Costa ( flauto e pianoforte) che presenterà un repertorio internazionale che toccherà tutte le più importanti scuole musicali del mondo. Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito con inizio alle ore 21

