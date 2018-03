I Scream inaugura la nuova stagione, riapertura venerdi 23 marzo

Ufficialmente siamo in Primavera e, anche se il clima non è proprio mite, non è difficile veder passeggiare per le vie e le piazze della città bambini e adulti con in mano un cono gelato. A Spoleto il punto di riferimento per il gelato genuino è I Scream, gelateria che utilizza esclusivamente latte italiano, fatto in Italia, biologico e senza lattosio. Il gusto c’è tutto e il valore aggiunto è la qualità unita alla digeribilità.

I Scream, certificato di eccellenza Tripadvisor 2017, propone gusti speciali quali pistacchio di Bronte, nocciola Piemonte I.G.P., Mandorla di Avola, cassata siciliana e l’ormai famosa crescionda oltre ai più classici tiramisù, zuppa inglese, crema e cioccolato. Menzione speciale va al cioccolato fondente, anch’esso realizzato a base d’acqua e solo con cioccolato “Gran Crù monorigine” di altissima qualità, Ecuador, Brasile, Madagascar e altri scelti per gusto e intensità uniche.

La lavorazione artigianale e le materie prime selezionate, fanno del gelato I Scream un prodotto leggero e naturale al 100% senza coloranti, conservanti, grassi idrogenati o additivi chimici industriali, realizzato con latte e panna freschi ma senza lattosio.

Squisiti anche i gelati a base di frutta; freschi e altrettanto digeribili mettono d’accordo tutti persino chi è super attento alla linea perchè sono realizzati senza latte ma solo con acqua, zuccheri e frutta tra il 40% e il 70%..

Oltre al gelato, I Scream produce artigianalmente anche torte decorate, crepes dolci, biscotti, mini coni, stecchi gelato, macarons. “I scream for an ice cream” è il motto della gelateria che è anche yogurteria, caffetteria e pasticceria e che si trova a Spoleto in cima al Corso Garibaldi.

Stampa