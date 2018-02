Scontro tra due auto a San Martino in Trignano

Scontro tra due auto nel pomeriggio di oggi a San Martino in Trignano, poco prima delle 18,30. A scontrarsi, forse anche per colpa dell’asfalto bagnato, sono state un’Audi ed una Polo. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani di Spoleto, che hanno provveduto ai rilievi del sinistro ed a regolamentare la viabilità. Il traffico ha subito forti rallentamenti nella zona. Nessuna conseguenza grave invece per gli occupanti dei due veicoli.

