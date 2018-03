Scontro tra due auto, donna in ospedale

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi a Terni, tra via Menotti Serrati e via Turati. A scontrarsi sono state due auto, con una donna che è rimasta ferita e che è stata trasportata in ospedale dal 118. Sul posto anche la polizia municipale ed i vigili del fuoco. Non sono al momento note le condizioni della donna.

(foto di repertorio)

Stampa