Scontro auto-scooter sulla rotonda di via Alfonsine | Due minorenni in ospedale

Incidente, nel primo pomeriggio di oggi (sabato 14 aprile), alle ore 15.45 circa, alla rotatoria tra via Alfonsine e via Pieve delle Rose. Lo scontro è avvenuto tra una Fiat Panda e scooter. Ad avere la peggio sono stati i due giovani tifernati, 17 e 16 anni, a bordo del ciclomotore, entrambi finiti a terra e trasportati in ospedale per le varie abrasioni e contusioni. Illeso invece il conducente 41enne dell’auto.

Dai primi rilievi sembra che la Panda transitasse su via Alfonsine con direzione Nord, mentre lo scooter provenisse da via Pieve delle Rose in direzione di via Alfonsine. Non è ancora chiara la dinamica del sinistro, concretizzatosi proprio all’interno della piccola rotonda. Sul posto per i rilievi del caso due pattuglie della Polizia Municipale.

