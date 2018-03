Scontro tra 2 auto a Massa Martana, E45 chiusa | Tir fuori strada a San Gemini

Per colpa del gelo due incidenti lungo la statale 3bis, uno in provincia di Terni, l’altro di Perugia | Segnalati diversi km di coda

Raffica di incidenti in Umbria a causa del gelo. Attualmente la E45 risulta chiusa all’altezza di Massa Martana a causa di uno scontro tra due auto. In particolareè chiuso il tratto fra il 19,500 e il km 14,700 in direzione sud (Orte) della strada statale 3bis “Tiberina”, all’interno del territorio comunale di Massa Martana, in provincia di Perugia. Le deviazioni vengono segnalate in loco.

Sul posto sono presenti il personale di Anas, del 118 e della Polizia Stradale per prestare i soccorsi e ripristinare al più presto la normale circolazione. Al momento lungo la E45 si registrano diversi km di coda.

Poco dopo le 8 di questa mattina, invece, traffico in tilt anche più a sud, sempre lungo la E45: tra Acquasparta e San Gemini, infatti, un tir si è intraversato a causa sempre del ghiaccio formatosi sulla strada ed è stato centrato da un’auto che sopraggiungeva. Ferito, in modo lieve, il conducente del veicolo. Per rimuovere il mezzo pesante è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Terni. Intorno alle 9 la circolazione è stata riaperta regolarmente.

