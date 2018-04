Scheggino, inaugurato Il Diamante Nero in attesa della maxi frittata e del risotto da record

Domani mattina appuntamento con il maestro profumiere Mauro Malatini e Serena Autieri

Inaugurazione all’insegna dei prodotti tipici, dello spettacolo e della musica, ma anche della riflessione sulla consapevolezza alimentare, per l’edizione 2018 de Il Diamante Nero, dedicata quest’anno alla scoperta dei 5 sensi. Inaugurata questa mattina (sabato 7 aprile) a Scheggino la 13esima edizione della manifestazione promossa dal Comune, arricchita quest’anno dalla collaborazione e dal sostegno di Epta Confcommercio Umbria e del Gal “Valle umbra e Sibillini”.

Tante le novità per quest’anno alla kermesse che culminerà domani pomeriggio (domenica 8 aprile) con la “sfida del gusto” tra la frittata al tartufo, realizzata sulle rive del fiume Nera con 2.600 uova e 70 kg di tartufo, e il risotto che vedrà impiegati 60 kg di riso. Ospite d’onore, per l’occasione, sarà Miss Italia 2017, Alice Rachele Arlanch. Ma prima a Scheggino arriveranno il profumiere Mauro Malatini con le sue essenze e l’attrice e cantante Serena Autieri.

Oggi, invece, ad aprire la giornata è stato il convegno sul tema “Alimentazione: da spreco a recupero”, che ha visto confrontarsi esperti sul tema della consapevolezza alimentare, sullo sperpero di cibo ma anche su esperienze messe in campo, anche in Umbria, di buone pratiche. A tagliare il nastro della manifestazione sono stati il sindaco Paola Agabiti, il presidente di Epta Aldo Amoni e quello del Gal Giampiero Fusaro. “Grazie ad Amoni e Fusaro – ha detto il primo cittadino – per il sostegno a Il Diamante Nero, quest’anno abbiamo un programma ricchissimo che ci consente di valorizzare ancora di più il nostro bellissimo territorio ed i prodotti tipici, a partire dal tartufo”.

“Il Gal – le ha fatto eco Fusaro – crede molto nelle iniziative di questo genere, il nostro è un ente impegnato per la promozione del territorio ed a maggior ragione delle manifestazioni come questa, che prevedono una cooperazione tra vari enti”. Entusiasta dell’evento Aldo Amoni, con Epta Confcommercio che quest’anno è parte integrante dell’organizzazione grazie a “I tesori della Valnerina”, mostra mercato di prodotti d’eccellenza e degustazioni.

Nel pomeriggio, invece, lo showcooking con Fabrizio Rivaroli, condotto dalla speaker radiofonica Annalina Taddei. Quindi musica e spettacoli, con The Sweet Life Society e la compagnia Donati e Olesen. Molti i curiosi che hanno visitato la mostra “Supercult!” a cura di Luca Tomio e Carlo Tranchina. “Susanna Tuttapanna è più bella della Monnalisa” ironizza Tomio, che ha voluto proporre nello Spazio arte Valcasana alcuni pezzi che hanno fatto la storia della pubblicità sul piccolo schermo in Italia, destando grande curiosità ed apprezzamento.

Domani la ricchissima giornata de Il Diamante Nero si aprirà con la pedalata ecologica “Bici Experience”, da Scheggino a Marmore, organizzata dall’Mtb club Spoleto. Alle 11,30 appuntamento con il maestro profumiere Malatini e la Autieri, mentre dalle 15 musica con i Nadimop. Alle 16 l’attesa sfida da guinness al tartufo “frittata vs risotto”, accompagnata dalle note dell’amatissima P-Funking Band e dalla musica anni ’20 del Lola Swing. Per tutta la giornata, oltre a visitare la mostra “Supercult!” sarà possibile scoprire il museo del tartufo, girare tra gli stand e degustare prodotti tipici, vedere gli artisti all’opera per l’estemporanea di pittura a cura di Madè eventi, fare rafting experience ed apprezzare le auto d’epoca in mostra.

Tutte le informazioni su www.diamanteneroscheggino.it e sulla pagina Facebook del Comune di Scheggino.

